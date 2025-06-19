Advertisement

لبنان

في لبنان: نغني كأننا شعب واحد.. ونكره كأننا لم نلتق يوما

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
19-06-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1378634-638859219856376703.png
Doc-P-1378634-638859219856376703.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تموز من العام 2021، رفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتًا عالميًا حازمًا ضد "الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية"، فكرّست يومًا عالميًا لمناهضته، في 18 حزيران، داعيةً الحكومات والأفراد والمجتمعات إلى الوقوف في وجه هذه الآفة، سواء في العالم الواقعي أو في زوايا الإنترنت المظلمة. ومع تفاقم خطاب العنف والتمييز، بات اللطف مقاومة، والكلمة الحنونة فعلًا شجاعًا.
Advertisement
لكن لنتأمل نحن كلبنانيين قليلاً في مرآة هذه المناسبة.
نحن الذين نعيش على خط التماس بين الحب والضغينة، بين الحياة الصاخبة والموت الرمزي في صراخ السياسة. نحن الذين نملأ الحانات بأغانٍ تتغنى بالحياة، ونلتقي في المهرجانات على اختلاف أطيافنا نرقص كأن الوطن لنا جميعًا. من جبيل إلى صيدا، من البترون إلى عاليه، لا أحد يسأل الآخر عن طائفته أو انتمائه حين يكون الفرح مشتركًا، حين يتقاسم اللبناني كأسه أو ضحكته أو صورته على وسائل التواصل.

وفي المقابل...ما إن ندخل عتبة السياسة، حتى نتبدّل.
نخلع عنا "لبنانيتنا" ونرتدي عباءات ضيقة من الطائفية والخصومة والتخوين.
كأن السياسة عندنا ليست شأنًا عامًا، بل طعنٌ في الشراكة. كأنها رخصة موقّعة بالكراهية.

نصرخ في الانتخابات، نحقد في الشاشات، نشتم على الفايسبوك و"أكس"، ننبش "قبور"الذاكرة الجماعية بحثًا عن أحقاد قديمة نعيد تغذيتها، لا لنغيّر، بل لننتقم من ماضٍ لم نغفره ولم ننسه.
نصبح خصومًا لا يربطهم إلا تاريخ متصدّع... أو حرب أهلية مؤجلة.

أي تناقض نحياه؟
كيف يمكن لشعب أن يكون بهذا القدر من اللطف في يومياته، وبهذا القدر من القسوة حين يتكلم في السياسة؟
كيف لقلوب اجتمعت على أغنية، أن تنقسم عند خطاب؟
كيف لعشاق البحر والجبال والعرق البلدي أن يتحوّلوا إلى متاريس لغوية في نشرات الأخبار ومنصات التواصل؟

ربما لأننا شعب لم يُشفَ.
شعب تألم كثيرًا، لكنه لم يُداوِ جراحه، بل خبأها تحت سجاد الكلام الجميل.

في اليوم العالمي لمناهضة خطاب الكراهية، لا يكفي أن نغضب من الشتائم التي تطال طائفة أو زعيمًا أو منطقة.
ولا يكفي أن ندعو إلى المحبة في المناسبات.
بل علينا أن نتصالح مع ذاتنا أولًا. أن نفهم أن الاختلاف لا يعني الخوف، وان التباين لا يعني الكره.
اللبناني قادر على أن يكون أبهى ما يكون حين يقرّر أن يكون إنسانًا.
وحين نختار الفرح، لا يعود للكره مكان.
لكننا، ويا للأسف، لا نحسن اختيار اللحظة التي نكون فيها وطنًا واحدًا حقًا.

في هذا اليوم، لا نحتاج لخطاب كبير أو ميثاق جديد، بل لفعل بسيط:
فلنُطفئ كلمة جارحة، ولنُشعل في المقابل كلمة طيّبة.
فالكلمة ليست مجرد صوت، بل مصير.
وفي لبنان، المصير ما زال قابلاً للحنان... إن شئنا.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
ترامب: الجمهور يكره اليساريين المتطرفين الفاشلين الذين يريدون ترهيب المحكمة العليا ولن نسمح بحدوث ذلك لبلدنا
lebanon 24
19/06/2025 10:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"صدى" على مسرح كازينو لبنان: أمسية موسيقية تُحيي الحكمة وتغنّي التراث
lebanon 24
19/06/2025 10:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إثنتان منها من لبنان.. هذه أغنى العائلات العربية
lebanon 24
19/06/2025 10:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الأمن القومي بن غفير: علينا فعل كل شيء لإعادة المختطفين عدا أمر واحد هو تعريض شعب كامل للخطر
lebanon 24
19/06/2025 10:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:32 | 2025-06-19
03:23 | 2025-06-19
03:20 | 2025-06-19
03:15 | 2025-06-19
03:15 | 2025-06-19
03:11 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24