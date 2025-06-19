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لبنان

باراك في بعبدا

Lebanon 24
19-06-2025 | 02:37
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استقبل الرئيس جوزاف عون، في قصر بعبدا، صباح اليوم، السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون.
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