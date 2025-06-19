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لبنان
باراك في بعبدا
Lebanon 24
19-06-2025
|
02:37
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استقبل الرئيس
جوزاف عون
، في
قصر بعبدا
،
صباح اليوم
، السفير الأميركي في
تركيا
والمبعوث الخاص إلى
سوريا
،
توماس باراك
، بحضور سفيرة
الولايات المتحدة
الأميركية في
لبنان
،
ليزا جونسون
.
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