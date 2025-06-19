رفع سقف السحوبات إلى 800 و400 دولار.. ماذا وراءها؟

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أصدر ، أمس الأربعاء، تعميماً رفع بموجبه سقف السحوبات الشهرية للتعميم 158 إلى 800 دولار، والتعميم 166 إلى 400 دولار، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 2025.وفي هذا الإطار، يقول خبير اقتصادي عبر " " إن "هذه الخطوة كانت متوقعة وحُكي عنها كثيرا في الأشهر الماضية"، مشيراً إلى ان "التباين الحاصل بين مصرف ووزارة المالية في ما يتعلق بقانون المالية او التوازن المالي والخلاف مع جعل من الضرورة تغطية الأشهر المقبلة ببديل، فأتى الأخير استكمالا للتعاميم التي كانت تصدر سابقا بهدف توسيع إطار استفادة المودعين ".وتابع : "اليوم تم رفع سقف السحوبات من خلال التعميمين إلى 800 و400 دولار شهريا ولكن في النهاية هذه أموال الناس وبالتالي يتم الدفع من مال المودعين وليس "إنجازا" زيادة القيمة التي تُدفع بواسطة التعاميم لمواطن أمواله مُحتجزة منذ 5 سنوات بطريقة غير قانونية."واعتبر ان "الهدف الحقيقي وراء هذه الزيادة هو التغطية على فشل برنامج التوازن المالي وفشل المفاوضات مع صندوق الذي أعلن انه سيعود في شهر أيلول المقبل وكأنه تم إعطاء مهلة جديدة للدولة قبل مناقشة خطتها المالية".