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لبنان

وفاة امراة بعد انزلاق سيارتها على طريق درعون السهيلة

Lebanon 24
19-06-2025 | 03:20
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توفيت امراة نتيجة انزلاق سيارتها على طريق درعون سهيلة.
وعملت فرق من الدفاع المدني على انتشال الجثة ونقلها الى احد مستشفيات المنطقة
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