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لبنان

تسليم وتسلم في اتحاد بلديات الفيحاء

Lebanon 24
19-06-2025 | 03:48
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تمت عملية استلام وتسليم بين رئيس اتحاد بلديات الفيحاء السابق السيد حسن غمراوي، والرئيس الجديد للاتحاد المهندس وائل زمرلي، وذلك في مقر الاتحاد في الميناء، بحضور عدد من الموظفين والفاعليات البلدية.
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وخلال اللقاء، قام الرئيس زمرلي بجولة تعارف داخل مبنى الاتحاد، التقى خلالها بالموظفين، وعبّر عن تقديره لجهودهم، مؤكداً أن بابه سيكون مفتوحاً أمام الجميع، وأن أولوياته تتمثل في النهوض بعمل الاتحاد، وتأمين حقوق الموظفين، وتعزيز التعاون بين رؤساء البلديات لما فيه خير الفيحاء وأهلها.

كما وجّه زمرلي الشكر للرئيس السابق حسن غمراوي على فترة تولّيه رئاسة الاتحاد وعلى تعاونه خلال عملية التسليم، متمنياً له التوفيق في مسيرته.

وختم زمرلي بتأكيد  أهمية الشراكة والتكامل بين مكونات الاتحاد من أجل تحقيق التنمية المنشودة.
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