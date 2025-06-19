تسليم وتسلم في اتحاد بلديات الفيحاء

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تمت عملية استلام وتسليم بين رئيس السابق السيد ، والرئيس الجديد للاتحاد المهندس وائل زمرلي، وذلك في في الميناء، بحضور عدد من الموظفين والفاعليات البلدية.وخلال اللقاء، قام الرئيس زمرلي بجولة تعارف داخل مبنى الاتحاد، التقى خلالها بالموظفين، وعبّر عن تقديره لجهودهم، مؤكداً أن بابه سيكون مفتوحاً أمام الجميع، وأن أولوياته تتمثل في النهوض بعمل الاتحاد، وتأمين حقوق الموظفين، وتعزيز التعاون بين رؤساء البلديات لما فيه خير وأهلها.كما وجّه زمرلي الشكر للرئيس السابق حسن على فترة تولّيه رئاسة الاتحاد وعلى تعاونه خلال عملية التسليم، متمنياً له التوفيق في مسيرته.وختم زمرلي بتأكيد أهمية الشراكة والتكامل بين مكونات الاتحاد من أجل تحقيق التنمية المنشودة.