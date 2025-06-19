الرافعي استقبلت رئيس بلدية الميناء

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استقبلت محافظ بالإنابة ، في مكتبها في السرايا، رئيس كبارة، يرافقه قائد شرطة البلدية وعدد من عناصر الشرطة، في زيارة شكر على الجهود التي بذلتها خلال فترة توليها رئاسة بلدية الميناء بالإنابة.وخلال اللقاء، عبر كبارة عن "امتنانه للدور الذي قامت به المحافظ الرافعي في تسيير شؤون بلدية الميناء خلال مرحلة دقيقة"، مثنيا على "حكمتها وحسن إدارتها".وقال:"لقد قادت المحافظ الرافعي السفينة وسط العواصف، وكانت مثالا في الالتزام والجدية، حتى وصلت بنا إلى بر الأمان. كانت حاضرة دائمًا، لا تغيب عن أي ملف، وتعاملت مع كل التحديات بروح المسؤولية والحرص على المصلحة العامة. ما لمسناه من شفافية وهدوء وصلابة في القرار هو ما نحتاجه اليوم في ، ونحن ممتنون لها على كل ما قدمته من جهود، وعلى العلاقة التي نسجتها مع أبناء المدينة ومؤسساتها".، أثنى على "التعاون المثمر الذي طبع فترة عمل الرافعي"، مؤكداً أنها "كانت داعمة لرجال الشرطة، وحرصت على تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، ما انعكس إيجابا على الاستقرار والنظام في المدينة". وقال:" المحافظ الرافعي تسلمت مهام خلال الفترة الماضية، وأدارت ملفات المدينة وسط ظروف دقيقة، حافظت فيها على انتظام العمل البلدي وتابعت شؤون المواطنين بالتعاون معنا ومع جميع المعنيين".وفي الختام، قدم كبارة ودرويش تكريميا للرافعي، عربون تقدير لجهودها وإخلاصها في العمل، وسط أجواء من الامتنان والمودة.