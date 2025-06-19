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لبنان

الرافعي استقبلت رئيس بلدية الميناء

Lebanon 24
19-06-2025 | 03:50
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استقبلت محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي، في مكتبها في السرايا، رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة، يرافقه قائد شرطة البلدية حسن درويش وعدد من عناصر الشرطة، في زيارة شكر على الجهود التي بذلتها خلال فترة توليها رئاسة بلدية الميناء بالإنابة.
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وخلال اللقاء، عبر كبارة عن "امتنانه للدور الذي قامت به المحافظ الرافعي في تسيير شؤون بلدية الميناء خلال مرحلة دقيقة"، مثنيا على "حكمتها وحسن إدارتها".

 وقال:"لقد قادت المحافظ الرافعي السفينة وسط العواصف، وكانت مثالا في الالتزام والجدية، حتى وصلت بنا إلى بر الأمان. كانت حاضرة دائمًا، لا تغيب عن أي ملف، وتعاملت مع كل التحديات بروح المسؤولية والحرص على المصلحة العامة. ما لمسناه من شفافية وهدوء وصلابة في القرار هو ما نحتاجه اليوم في العمل البلدي، ونحن ممتنون لها على كل ما قدمته من جهود، وعلى العلاقة التي نسجتها مع أبناء المدينة ومؤسساتها".

من جهته، أثنى  درويش على "التعاون المثمر الذي طبع فترة عمل الرافعي"، مؤكداً أنها "كانت داعمة لرجال الشرطة، وحرصت على تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، ما انعكس إيجابا على الاستقرار والنظام في المدينة". وقال:" المحافظ الرافعي تسلمت مهام رئاسة البلدية خلال الفترة الماضية، وأدارت ملفات المدينة وسط ظروف دقيقة، حافظت فيها على انتظام العمل البلدي وتابعت شؤون المواطنين بالتعاون معنا ومع جميع المعنيين".

وفي الختام، قدم كبارة ودرويش درعا تكريميا للرافعي، عربون تقدير لجهودها وإخلاصها في العمل، وسط أجواء من الامتنان والمودة.
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