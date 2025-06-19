الدفاع المدني: 128 مهمة خلال 24 ساعة

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أفادت ان عناصرها نفذت 128 مهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:اخماد حرائق: 110: أعشاب: 78، أعشاب وأشجار: 12، احراج: 2، سهول وقمح: 1، منازل: 7، سيارات: 3، مؤسسات 1، نفايات: 3، كهرباء: 2، دراجة نارية جراء القصف: 1اسعاف: 10: حالات طارئة: 3، حوادث سير: 5، نقل مرضى: 2خدمات عامة: 7سلامة عامة: 1