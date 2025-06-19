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لبنان

باراك في عين التينة

Lebanon 24
19-06-2025 | 04:17
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يلتقي رئيس مجلس النواب بيه بري في هذه الاثناء في عين التينة، السفير الأميركيّ في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون.
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