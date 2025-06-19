28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باراك في عين التينة
Lebanon 24
19-06-2025
|
04:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلتقي رئيس مجلس النواب بيه
بري
في هذه الاثناء في
عين التينة
، السفير الأميركيّ في
تركيا
والمبعوث الخاص إلى
سوريا
توماس باراك
بحضور السفيرة الاميركية لدى
لبنان
ليزا جونسون
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في عين التينة.. برّي التقى سكاف ودرباس
Lebanon 24
في عين التينة.. برّي التقى سكاف ودرباس
19/06/2025 12:20:43
19/06/2025 12:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لودريان التقى بري في عين التينة
Lebanon 24
لودريان التقى بري في عين التينة
19/06/2025 12:20:43
19/06/2025 12:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
Lebanon 24
وصول لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
19/06/2025 12:20:43
19/06/2025 12:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن اورتاغوس.. هذا ما تبلغته عين التينة
Lebanon 24
بشأن اورتاغوس.. هذا ما تبلغته عين التينة
19/06/2025 12:20:43
19/06/2025 12:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عسكرياً.. ماذا سيحلّ بـ"حزب الله" إن سقط "نظام طهران"؟
Lebanon 24
عسكرياً.. ماذا سيحلّ بـ"حزب الله" إن سقط "نظام طهران"؟
05:00 | 2025-06-19
19/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل باراك: الجيش يُواصل تطبيق القرار 1701
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل باراك: الجيش يُواصل تطبيق القرار 1701
05:10 | 2025-06-19
19/06/2025 05:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حول التعيينات المالية.. ياسين وقعقور: هل هناك آلية معتمدة لاختيار الأسماء؟
Lebanon 24
حول التعيينات المالية.. ياسين وقعقور: هل هناك آلية معتمدة لاختيار الأسماء؟
04:57 | 2025-06-19
19/06/2025 04:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لليوم الثاني على التوالي.. استمرار الحريق في وادي بسري
Lebanon 24
لليوم الثاني على التوالي.. استمرار الحريق في وادي بسري
04:54 | 2025-06-19
19/06/2025 04:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انضمامه إلى الاتفاقية المشتركة بشأن النفايات المشعة.. غروسي هنأ لبنان
Lebanon 24
بعد انضمامه إلى الاتفاقية المشتركة بشأن النفايات المشعة.. غروسي هنأ لبنان
04:49 | 2025-06-19
19/06/2025 04:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
Lebanon 24
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
09:35 | 2025-06-18
18/06/2025 09:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ باليستي" في لبنان.. تعرفوا إليه!
Lebanon 24
"صاروخ باليستي" في لبنان.. تعرفوا إليه!
16:33 | 2025-06-18
18/06/2025 04:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!
Lebanon 24
مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!
11:39 | 2025-06-18
18/06/2025 11:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "فيديو وليد عبود"... ماذا أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان؟
Lebanon 24
بعد "فيديو وليد عبود"... ماذا أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان؟
10:11 | 2025-06-18
18/06/2025 10:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني تفويض خامنئي للحرس الثوري؟
Lebanon 24
ماذا يعني تفويض خامنئي للحرس الثوري؟
16:30 | 2025-06-18
18/06/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-06-19
عسكرياً.. ماذا سيحلّ بـ"حزب الله" إن سقط "نظام طهران"؟
05:10 | 2025-06-19
الرئيس عون استقبل باراك: الجيش يُواصل تطبيق القرار 1701
04:57 | 2025-06-19
حول التعيينات المالية.. ياسين وقعقور: هل هناك آلية معتمدة لاختيار الأسماء؟
04:54 | 2025-06-19
لليوم الثاني على التوالي.. استمرار الحريق في وادي بسري
04:49 | 2025-06-19
بعد انضمامه إلى الاتفاقية المشتركة بشأن النفايات المشعة.. غروسي هنأ لبنان
04:30 | 2025-06-19
بري دعا هيئة مكتب المجلس الى اجتماع الاثنين
فيديو
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
19/06/2025 12:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
00:46 | 2025-06-19
19/06/2025 12:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
00:09 | 2025-06-19
19/06/2025 12:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24