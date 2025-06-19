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لبنان

بري دعا هيئة مكتب المجلس الى اجتماع الاثنين

Lebanon 24
19-06-2025 | 04:30
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس، إلى إجتماع عند الواحدة من بعد ظهر الاثنين  23 الحالي.
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