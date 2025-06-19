بعد انضمامه إلى الاتفاقية المشتركة بشأن النفايات المشعة.. غروسي هنأ لبنان

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هنّأ للوكالة الدولية للطاقة الذرية على انضمامه إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرّف في الوقود المستهلك وأمان التصرّف في النفايات المشعّة.وفي بيان نشره عبر حسابه على منصة "اكس"، أشاد غروسي، بصفته الجهة الوديعة لهذه الاتفاقية، بهذه الخطوة، معتبراً أنها "تعكس لبنان بمعالجة النفايات النووية بشكل آمن ومسؤول".وجاء الانضمام الرسمي بعدما سلّم المندوب الدائم للبنان لدى والمنظمات الدولية في فيينا، عسّاف، وثيقة الانضمام إلى المدير العام للوكالة، خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء، في حضور مدير الدكتور ، والمستشار في البعثة اللبنانية بشير عزّام.وتُطبّق الاتفاقية، بالنسبة إلى لبنان، بشكل خاص على أمان المشعّة الناتجة عن الاستخدامات المدنية، ولا سيما في القطاع الطبي الذي يستخدم أجهزة تعتمد على الإشعاع.