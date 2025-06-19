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لبنان

بعد انضمامه إلى الاتفاقية المشتركة بشأن النفايات المشعة.. غروسي هنأ لبنان

Lebanon 24
19-06-2025 | 04:49
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هنّأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي لبنان على انضمامه إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرّف في الوقود المستهلك وأمان التصرّف في النفايات المشعّة.
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وفي بيان نشره عبر حسابه على منصة "اكس"، أشاد غروسي، بصفته الجهة الوديعة لهذه الاتفاقية، بهذه الخطوة، معتبراً أنها "تعكس التزام لبنان بمعالجة النفايات النووية بشكل آمن ومسؤول".

وجاء الانضمام الرسمي بعدما  سلّم المندوب الدائم للبنان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، السفير إبراهيم عسّاف، وثيقة الانضمام إلى المدير العام للوكالة، خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء، في حضور مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور بلال نصولي، والمستشار في البعثة اللبنانية  بشير عزّام.

وتُطبّق الاتفاقية، بالنسبة إلى لبنان، بشكل خاص على أمان إدارة النفايات المشعّة الناتجة عن الاستخدامات المدنية، ولا سيما في القطاع الطبي الذي يستخدم أجهزة تعتمد على الإشعاع.
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