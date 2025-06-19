عن "حزب الله" والحرب... ماذا قال باراك بعد لقائه برّي؟

قال المبعوث الأميركي "جئنتا لمساعدة ، وكيّ لا تتكرّر الحرب".

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وأضاف بعد لقائه رئيس مجلس النواب في : "إذا تدخل " " في الحرب فسيكون قراراً سيّئاً".