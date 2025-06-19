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لبنان

عن "حزب الله" والحرب... ماذا قال باراك بعد لقائه برّي؟

Lebanon 24
19-06-2025 | 05:19
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قال المبعوث الأميركي توماس باراك "جئنتا لمساعدة لبنان، وكيّ لا تتكرّر الحرب".
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وأضاف باراك بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة: "إذا تدخل "حزب الله" في الحرب فسيكون قراراً سيّئاً".
 
 
وبشأن الخروقات الإسرائيلية، قال "لو كان بإمكاني حلّ الأمر بدقيقتين لما كنت هنا".
 
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