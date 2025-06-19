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لبنان

الخطوط الجوية اللبنانية تلغي رحلات العراق مؤقتاً

Lebanon 24
19-06-2025 | 05:27
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اعلنت شركة طيران شرق الأوسط - خطوط الجوية اللبنانية في بيان، "إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد و النجف) ليوم الجمعة 20 حزيران 2025، نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، ووفق الجدول التالي:
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