الخطوط الجوية اللبنانية تلغي رحلات العراق مؤقتاً

اعلنت شركة طيران شرق الأوسط - خطوط الجوية في بيان، "إلغاء رحلاتها إلى (بغداد و النجف) ليوم الجمعة 20 حزيران 2025، نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي ، ووفق الجدول التالي:

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