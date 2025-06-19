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لبنان

شهيدان في الغارة الإسرائيليّة على بلدة كفرجوز

Lebanon 24
19-06-2025 | 05:46
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كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الغارة الإسرائيليّة على بلدة كفرجوز - النبطية، إلى إثنين.
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وكانت طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة في بلدة كفرجوز.
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