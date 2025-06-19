شهيدان في الغارة الإسرائيليّة على بلدة كفرجوز

كشفت عن ارتفاع حصيلة في الغارة الإسرائيليّة على بلدة كفرجوز - ، إلى إثنين.

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وكانت طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة في بلدة كفرجوز.