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لبنان

بيان لـ "الوطني الحر" في البترون: نرفض التصويت بأوراق من خارج القائمقامية

Lebanon 24
19-06-2025 | 05:44
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اعرب "التيار الوطني الحر في قضاء البترون في بيان، عن "اعتراضه على عملية الاقتراع في انتخابات اتحاد بلديات قضاء البترون حيث تصرّ القوات على السماح لرؤساء البلديات بالتصويت باوراق من جيبهم لكي يتسنّى لهم تعليم الاوراق وشراء الاصوات، ومن جهة أخرى يصرّ التيار الوطني الحر على الزام رؤساء البلديات بأخذ الورقة من القائمقام لمنع التعليم وشراء الاصوات".
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واضاف البيان :"بالرغم من  التدخلات مع قائمقام البترون لثلاث مرات لالزام الجميع بورقة يأخذونها من القائمقام، يصر القائمقام على السماح بأي ورقة، ما هو دليل على التورّط بالعملية الفاسدة في انتخابات اتحاد بلديات البترون".
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