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لبنان
فوز روجيه يزبك باتّحاد بلديات البترون
Lebanon 24
19-06-2025
|
06:06
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فاز روجيه
يزبك
المدعوم من "القوات" و"
الكتائب
" ومجد حرب برئاسة
اتحاد بلديات البترون
، بعد حصوله على 17 صوتاً.
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أما مرّشح "التيّار الوطنيّ الحرّ"
مرسيلينو الحرك
، فحصل على 10 أصوات.
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