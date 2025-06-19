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لبنان

فوز روجيه يزبك باتّحاد بلديات البترون

Lebanon 24
19-06-2025 | 06:06
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فاز روجيه يزبك المدعوم من "القوات" و"الكتائب" ومجد حرب برئاسة اتحاد بلديات البترون، بعد حصوله على 17 صوتاً.
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أما مرّشح "التيّار الوطنيّ الحرّ" مرسيلينو الحرك، فحصل على 10 أصوات.
 
 
 
 
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