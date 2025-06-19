رجّي: على مفوضية اللاجئين القيام بكل ما هو ممكن لإعادة النازحين

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استقبل والمغتربين يوسف رجّي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوفد المرافق وجرى عرضٌ لملف النزوح السوري الى والخطة التي أقرّتها لعودة السوريين الى بلادهم.وشدد الوزير رجّي على أن قضية النزوح السوري تمثل أولوية كبرى بالنسبة للبنان، وعلى مفوضية اللاجئين القيام بكل ما هو ممكن لاعادة النازحين ومساعدتهم في بلدهم بعدما باتت الظروف في مؤاتية. ودعا الوزير رجّي المفوضية الى التعاون بشكل أكبر مع لبنان في عملية تسجيل النازحين الموجودين على أراضيه، وجدد استعداد لمساعدة المفوضية بكل ما من شأنه تسهيل عودة النازحين.، أعرب عن تفهمه الكبير لما يعانيه لبنان جراء أزمة النزوح السوري، وعن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة لإعادة النازحين، مبدياً دعم المفوضية الكامل للخطة التي وضعتها الحكومة في هذا الشأن. كما أكد غراندي وجود فرصة كبيرة حالياً لعودة النازحين الى بلدهم، مشددا على ضرورة دعم مشاريع في سوريا لتسهيل هذه العودة.