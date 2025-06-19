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لبنان

رجّي: على مفوضية اللاجئين القيام بكل ما هو ممكن لإعادة النازحين

Lebanon 24
19-06-2025 | 06:43
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والوفد المرافق وجرى عرضٌ لملف النزوح السوري الى لبنان والخطة التي أقرّتها الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم.
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وشدد الوزير رجّي على أن قضية النزوح السوري تمثل أولوية كبرى بالنسبة للبنان، وعلى مفوضية اللاجئين القيام بكل ما هو ممكن لاعادة النازحين ومساعدتهم في بلدهم بعدما باتت الظروف في سوريا مؤاتية. ودعا الوزير رجّي المفوضية الى التعاون بشكل أكبر مع لبنان في عملية تسجيل النازحين الموجودين على أراضيه، وجدد استعداد السلطات اللبنانية لمساعدة المفوضية بكل ما من شأنه تسهيل عودة النازحين.

من جهته، أعرب غراندي عن تفهمه الكبير لما يعانيه لبنان جراء أزمة النزوح السوري، وعن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين، مبدياً دعم المفوضية الكامل للخطة التي وضعتها الحكومة في هذا الشأن. كما أكد غراندي وجود فرصة كبيرة حالياً لعودة النازحين الى بلدهم، مشددا على ضرورة دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا لتسهيل هذه العودة.
 
 
 
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