وفد من نقابة المحررين زار كركي... وتأكيد على قرب استفادة الصحافيين من التقديمات

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زار وفد من ، برئاسة النقيب ، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كركي، بحضور نائب النقيب صلاح ، ومدير العلاقات العامة والإعلام في النقابة واصف عواضة.في مستهل اللقاء، أثنى الدكتور كركي على الإنجاز المحقق من قبل النقابة، مشيرًا إلى أن القانون الخاص بالصحافيين دخل حيّز التنفيذ، وقد صدر مرسومه التطبيقي ويُتوقّع نشره في قريبًا (ربما اليوم الخميس).وأوضح كركي أنه أعدّ النظام التطبيقي للقانون، والذي سيُعرض على مجلس إدارة الضمان ووزير العمل لإقراره، ويتضمن تحديد الفئات المعنية من الصحافيين والمصورين المسجّلين على جدول النقابة، إلى جانب شروط الخضوع للقانون، وآلية التسجيل، وقيمة الاشتراكات ونسبتها.وتوقّع أن تُستكمل هذه الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة، على أن تبدأ بعدها عملية تسجيل الصحافيين والمصورين في الضمان واستفادتهم من التقديمات وفق الشروط المعتمدة. وأشار إلى أن نقابة المحررين ستقوم بنشر شروط الاشتراك فور جهوزها واعتمادها رسميًا.وفي سياق منفصل، أكد الدكتور كركي أن تقديمات الضمان، ولا سيما في فرعي المرض والأمومة، عادت إلى مستواها المعهود قبل عام 2019، لافتًا إلى أن المستشفيات بدأت تتجاوب بشكل ملحوظ مع الصندوق، وشدد على ضرورة التزامها الكامل بتعليمات الضمان الاجتماعي.