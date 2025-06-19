سلام يلتقي غراندي: لتنسيق ثلاثي يؤمّن عودة آمنة وكريمة للنازحين

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استقبل ، في السرايا الحكومية، للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد ، بحضور طارق متري ووزيرة حنينوتناول اللقاء ملف السوريين في ، في ضوء خطة العودة التي أقرتها ، حيث شدّد الرئيس سلام على ضرورة تنسيق الجهود بين لبنان، والمفوضية السامية، والسلطات ، من أجل تأمين الظروف الملائمة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم إلى بلادهم.وأكد رئيس الحكومة على أهمية توفير الدعم والمساعدات الضرورية لتسهيل عملية العودة، بما يضمن الحفاظ على حقوق اللاجئين وكرامتهم، ويخفف في الوقت نفسه العبء المتزايد على لبنان.