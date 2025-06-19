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لبنان

سلام يلتقي غراندي: لتنسيق ثلاثي يؤمّن عودة آمنة وكريمة للنازحين

Lebanon 24
19-06-2025 | 07:06
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استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.
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وتناول اللقاء ملف النازحين السوريين في لبنان، في ضوء خطة العودة التي أقرتها الحكومة اللبنانية، حيث شدّد الرئيس سلام على ضرورة تنسيق الجهود بين لبنان، والمفوضية السامية، والسلطات السورية، من أجل تأمين الظروف الملائمة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم إلى بلادهم.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية توفير الدعم والمساعدات الضرورية لتسهيل عملية العودة، بما يضمن الحفاظ على حقوق اللاجئين وكرامتهم، ويخفف في الوقت نفسه العبء المتزايد على لبنان.
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