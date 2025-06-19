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لبنان

حاكم مصرف لبنان يستأذن رئيس الجمهورية للسفر إلى واشنطن

Lebanon 24
19-06-2025 | 07:00
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استأذن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للسفر إلى واشنطن، حيث سيعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية. 
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