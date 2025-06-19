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لبنان

حصل على 18 صوتاً... إليكم الفائز باتّحاد بلديّات الكورة

Lebanon 24
19-06-2025 | 06:58
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فاز رئيس بلدية أميون مالك فارس المدعوم من تيار "المردة" و"التيار الوطني الحر" والحزب "القومي" برئاسة إتحاد بلديات الكورة بـ18 صوتًا، مقابل 13 صوتًا لرئيس بلدية عين عكرين فؤاد خوري المدعوم من "القوات اللبنانية" و"الكتائب" والنائب ميشال معوّض.
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