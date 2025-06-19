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لبنان

إطلاق نار على منزل رجل أعمال

Lebanon 24
19-06-2025 | 07:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار على منزل رجل الأعمال اللبنانيّ س.ض وشقيقه س.ض، في منطقة الجية.
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وقد اندلع حريق جراء إطلاق النار، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
 
 
 
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