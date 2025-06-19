إطلاق نار على منزل رجل أعمال

أفادت مندوبة " "، أنّ مجهولين أطلقوا النار على منزل رجل الأعمال اللبنانيّ س.ض وشقيقه س.ض، في منطقة .

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وقد اندلع حريق جراء إطلاق النار، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات.