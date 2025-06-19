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لبنان

"القومي" هنأ بانتخاب مالك فارس رئيسا لاتحاد بلديات الكورة

Lebanon 24
19-06-2025 | 07:35
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هنأ الحزب السوري القومي الاجتماعي، رئيس بلدية أميون المهندس مالك فارس، بانتخابه رئيسا لاتحاد بلديات الكورة.
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وتوجه في بيان بـ"التهنئة للكورة، بأهلها وبلديّاتها، بعد إنجاز استحقاقي الانتخابات البلديّة وانتخابات رئاسة اتحاد البلديّات، حيث عكست النتائج النبض الكوراني المتميز، والراغب بالعمل والإنماء".

كما توجه الحزب بـ"الشكر لكافة حلفائه وعائلات المنطقة ومرجعيّاتها ورؤساء بلديّاتها، الذين واجهوا الضغوط السياسيّة في محاولة لتغيير طبيعة الكورة وأهلها المبني على منطق الوحدة الوطنيّة ووحدة المجتمع".
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