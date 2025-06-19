"القومي" هنأ بانتخاب مالك فارس رئيسا لاتحاد بلديات الكورة

هنأ ، رئيس بلدية المهندس ، بانتخابه رئيسا لاتحاد بلديات .

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وتوجه في بيان بـ"التهنئة للكورة، بأهلها وبلديّاتها، بعد إنجاز استحقاقي الانتخابات البلديّة وانتخابات رئاسة اتحاد البلديّات، حيث عكست النتائج النبض الكوراني المتميز، والراغب بالعمل والإنماء".



كما توجه الحزب بـ"الشكر لكافة حلفائه وعائلات المنطقة ومرجعيّاتها ورؤساء بلديّاتها، الذين واجهوا الضغوط السياسيّة في محاولة لتغيير طبيعة الكورة وأهلها المبني على منطق الوحدة الوطنيّة ووحدة المجتمع".