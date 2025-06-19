Advertisement

لبنان

حرائق تلتهم الزيتون المعمّر في عكار... والأهالي يناشدون الجيش

Lebanon 24
19-06-2025 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1378781-638859413483987215.png
Doc-P-1378781-638859413483987215.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلع حريق كبير في بساتين الزيتون المعمّرة في بلدة بيت الحوش في عكار، حيث تواجه فرق الدفاع المدني صعوبة بالغة في السيطرة على النيران، بسبب التضاريس الوعرة للمنطقة وانعدام الطرق التي تتيح وصول الآليات إلى موقع الحريق.
Advertisement

وقد التهمت النيران جزءًا واسعًا من أشجار الزيتون، وسط جهود كبيرة يبذلها عناصر الإطفاء، الذين يواجهون تحديات ميدانية تحول دون سرعة التقدّم.

ووجّه الأهالي نداءً عاجلًا إلى قيادة الجيش لإرسال طوافة تُشارك في عمليات الإطفاء إلى جانب عناصر الدفاع المدني، بهدف احتواء الحريق ومنع امتداده إلى مساحات أوسع.

وفي سياق متصل، اندلع حريق آخر في بلدة بقرزلا حيث التهمت النيران مساحات من الأشجار الحرجية، كما سُجّل حريق إضافي في بلدة سفينة القيطع، في وقت ترتفع فيه المخاوف من تمدّد النيران إلى أراضٍ زراعية مجاورة.
مواضيع ذات صلة
حرائق تلتهم 578 دونما في الأراضي السورية
lebanon 24
19/06/2025 19:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"في مواجهة جرائم الطمر والتجريف".. هاني: نواصل حماية الزيتون المعمّر في الجنوب
lebanon 24
19/06/2025 19:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق ضخم يلتهم أحراج بسري وإقليم الخروب
lebanon 24
19/06/2025 19:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
دائرة إطفاء مدينة مشهد الإيرانية: حريق بمصنع للدراجات النارية والإطارات التهم 4000 متر مربع
lebanon 24
19/06/2025 19:45:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:38 | 2025-06-19
12:23 | 2025-06-19
12:15 | 2025-06-19
11:50 | 2025-06-19
11:44 | 2025-06-19
11:38 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24