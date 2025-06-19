حرائق تلتهم الزيتون المعمّر في عكار... والأهالي يناشدون الجيش

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اندلع حريق كبير في بساتين المعمّرة في بلدة بيت في ، حيث تواجه فرق الدفاع المدني صعوبة بالغة في السيطرة على النيران، بسبب التضاريس الوعرة للمنطقة وانعدام الطرق التي تتيح وصول الآليات إلى موقع الحريق.وقد التهمت النيران جزءًا واسعًا من أشجار الزيتون، وسط جهود كبيرة يبذلها عناصر الإطفاء، الذين يواجهون تحديات ميدانية تحول دون سرعة التقدّم.ووجّه الأهالي نداءً عاجلًا إلى لإرسال طوافة تُشارك في عمليات الإطفاء إلى جانب عناصر الدفاع المدني، بهدف احتواء الحريق ومنع امتداده إلى مساحات أوسع.وفي سياق متصل، اندلع حريق آخر في بلدة بقرزلا حيث التهمت النيران مساحات من الأشجار الحرجية، كما سُجّل حريق إضافي في بلدة سفينة ، في وقت ترتفع فيه المخاوف من تمدّد النيران إلى أراضٍ زراعية مجاورة.