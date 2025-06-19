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لبنان

الصحة: شهيد في حولا بغارة إسرائيلية

Lebanon 24
19-06-2025 | 08:11
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن فيه عن "سقوط شهيد في الغارة التي شنتها مسيّرة للعدو الإسرائيلي على بلدة حولا قضاء مرجعيون".
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