مكتب السيد فضل الله يعلن: 26 حزيران أول أيام محرم الحرام

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أعلن مكتب العلامة في بيان، "ان يوم الخميس الواقع فيه 26 حزيران هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1447 وبداية شهر محرم الحرام بناء على المبنى الفقهي للعلامة المرجع ، بالاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية".وأمل العلامة السيد "ان تحمل بداية هذه السنة الهجريَّة الجديدة، تباشير الخير والأمل والعزة والأمن والأمان والوحدة والنصر"، مضيفا:" لتكن مناسبة هذا العام مناسبة لتعزيز مشاعر العزة والكرامة في النفوس في مواجهة دعوات الإذلال والخنوع، وفي مواجهة الظلم والفساد والانحراف، ولتعزز في الحياة منطق الحق والعدل والاستقامة".