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لبنان

مكتب السيد فضل الله يعلن: 26 حزيران أول أيام محرم الحرام

Lebanon 24
19-06-2025 | 08:22
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أعلن مكتب العلامة السيد علي فضل الله في بيان، "ان يوم الخميس الواقع فيه 26 حزيران هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1447 وبداية شهر محرم الحرام بناء على المبنى الفقهي للعلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، بالاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية".
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وأمل العلامة السيد علي فضل الله "ان تحمل بداية هذه السنة الهجريَّة الجديدة، تباشير الخير والأمل والعزة والأمن والأمان والوحدة والنصر"، مضيفا:" لتكن مناسبة ذكرى عاشوراء هذا العام مناسبة لتعزيز مشاعر العزة والكرامة في النفوس في مواجهة دعوات الإذلال والخنوع، وفي مواجهة الظلم والفساد والانحراف، ولتعزز في الحياة منطق الحق والعدل والاستقامة".
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