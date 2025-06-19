اسكندر بركة رئيسا لاتحاد بلديات البحيرة

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انتُخب رئيس بلدية مشغرة، أسكندر بركة، رئيسًا لاتحاد بلديات البحيرة، وسالم مصطفى، رئيس بلدية لبايا، نائبًا للرئيس، وذلك خلال جلسة عقدت في سرايا جب جنين، بحضور قائمقام .