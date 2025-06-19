Advertisement

لبنان

اسكندر بركة رئيسا لاتحاد بلديات البحيرة

Lebanon 24
19-06-2025 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1378804-638859437500988824.png
Doc-P-1378804-638859437500988824.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتُخب رئيس بلدية مشغرة، أسكندر بركة، رئيسًا لاتحاد بلديات البحيرة، وسالم مصطفى، رئيس بلدية لبايا، نائبًا للرئيس، وذلك خلال جلسة عقدت في سرايا جب جنين، بحضور قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه.
Advertisement








مواضيع ذات صلة
عن انتخاب رئيس ونائب اتحاد بلديات البحيرة.. "المستقبل" يُعلق!
lebanon 24
19/06/2025 19:46:09 Lebanon 24 Lebanon 24
طوني عبود رئيسًا لاتحاد بلديات الشفت ومحمد حدارة لرئاسة اتحاد بلديات عرقة
lebanon 24
19/06/2025 19:46:09 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب رئيس بلدية لبعا الدكتور بسام رومانوس مرشح القوات رئيسا لاتحاد بلديات جزين
lebanon 24
19/06/2025 19:46:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في الزعرور.. طفلان يسقطان في بركة زراعية
lebanon 24
19/06/2025 19:46:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:38 | 2025-06-19
12:37 | 2025-06-19
12:23 | 2025-06-19
12:15 | 2025-06-19
11:50 | 2025-06-19
11:44 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24