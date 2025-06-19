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لبنان
اسكندر بركة رئيسا لاتحاد بلديات البحيرة
Lebanon 24
19-06-2025
|
08:29
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انتُخب رئيس بلدية مشغرة، أسكندر بركة، رئيسًا لاتحاد بلديات البحيرة، وسالم مصطفى، رئيس بلدية لبايا، نائبًا للرئيس، وذلك خلال جلسة عقدت في سرايا جب جنين، بحضور قائمقام
البقاع الغربي
وسام نسبيه
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