متري: نسعى لتجنيب لبنان تداعيات الحرب الإسرائيلية على إيران

التقى شيخ عقل طائفة ، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، الحكومة الدكتور طارق متري، الطائفة في .

Advertisement

وتناول اللقاء الأوضاع العامة وتطورات المنطقة، إضافة إلى قضايا وطنية، من بينها مبادرة الشراكة الروحية الوطنية التي يطرحها الشيخ أبي المنى، والتأكيد على أهمية توجيه الجهود نحو ترسيخ السلم والاستقرار في والمنطقة.



وبعد اللقاء، صرّح متري قائلاً: "تشرّفت بلقاء صاحب السماحة الشيخ سامي أبي المنى، بحضور المشايخ الأجلاء، وكانت جلسة مودّة وصداقة. تجمعني بسماحته علاقة قديمة وطيبة، وقد ناقشنا الشؤون الوطنية بروح القيم المشتركة، لا من منطلق طائفي أو فئوي، بل من منطلق الشراكة التي تتعدى مجرد العيش المشترك لتكون شراكة روحية وقيمية. سماحته يرى أن وحدة لبنان تنطلق من هذه الشراكة، وقد أبديت استعدادي لدعم العمل الثقافي والمساهمة في تعزيز هذا المفهوم مع مشيخة العقل. نحن دائمًا نشعر أننا في بيتنا عند زيارة هذه الدار الكريمة".



ورداً على سؤال حول تأثير تطورات المنطقة على لبنان، قال متري: "نسعى لتجنيب لبنان تداعيات الحرب المدمرة التي شنتها على ، وندعو اللبنانيين جميعًا إلى التوحد بروح المسؤولية لتفادي المزيد من المخاطر. لبنان عانى كثيرًا من الاعتداءات ، ويجب ألا يُستخدم مرة أخرى كساحة صراع إقليمي. هذا لا يعني القبول بما يجري، فالموقف اللبناني واضح: نحن ندين الحرب الإسرائيلية التي تمثل اعتداءً على سيادة إيران وعلى القانون الدولي، وتقوّض المساعي الدبلوماسية. في العالم المعاصر، لا تزال هناك إمكانات لحلّ النزاعات بالطرق السلمية، لكن بعض ، وعلى رأسهم إسرائيل، يفضّلون الخيارات العسكرية على الحلول الدبلوماسية".