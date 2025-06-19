سلام استقبل باراك: لمساعدة لبنان في الضغط على إسرائيل من أجل انسحابها الكامل

Advertisement

استقبل الدكتور المبعوث الأميركي الخاص ، حيث جرى البحث في تطورات الوضع في والمنطقة. وأكد الرئيس سلام خلال اللقاء تمسّك لبنان بخيار الأمن والاستقرار ورفض الانجرار إلى الحرب الدائرة في الإقليم.وأكد أن عازمة على مواصلة تنفيذ خطتها الإصلاحية، وعلى بسط سيادة على كامل أراضيها. كما شدد أهمية دور اليونيفيل واستمراره لضمان تطبيق القرار ١٧٠١، وطالب بمساعدة لبنان في الضغط على من أجل انسحابها الكامل من الأراضي المحتلة.وأطلع الرئيس سلام المبعوث الأميركي على الخطوات التي قامت بها الحكومة، والتنسيق المستمر مع الجانب السوري لمعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها ضبط الحدود بين البلدين، تمهيدًا للوصول إلى ترسيم الحدود.