انتخاب روجيه يزبك رئيسًا لاتحاد بلديات البترون وريما فرح نائبة له

انتخب رؤساء وممثلو بلديات قضاء البترون
رئيسًا جديدًا لاتحاد بلديات منطقة البترون
ونائبة له، خلال جلسة عقدت في مكتب قائمقام القضاء
روجيه طوبيا
، الذي أشرف شخصيًا على العملية الانتخابية
بدعوة منه، وبتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية
والبلديات، وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وأسفرت الانتخابات عن فوز رئيس بلدية كور روجيه يزبك
برئاسة الاتحاد، وممثلة بلدية كفرحلدا ريما فرح بمنصب نائب الرئيس
، في أجواء وُصفت بالودية والحضارية، عكست التزام
البلديات بروح الديموقراطية.
وفي تصريح له بعد انتهاء العملية، أكد القائمقام طوبيا لـ"الوكالة الوطنية للاعلام
" أن الانتخابات جرت بشفافية وحياد، وقال: "ما شهدناه اليوم يترجم رغبة الناس في ممارسة الديموقراطية، ويعكس مستوى نضج القائمين على البلديات والتزامهم بمبدأ التنمية المحلية، التي يشكّل اتحاد البلديات
أداة تنفيذية أساسية لها".
وأضاف: "نهنئ الرئيس الجديد روجيه يزبك ونائبته ريما فرح، ونشكر الرئيس السابق مرسيلينو الحرك على 9 سنوات من
التعاون المثمر، كما نذكر بإيجابية تجربة الرئيس الأسبق طنوس
الفغالي، الذين خدموا جميعًا الاتحاد بحب وإخلاص".
وختم طوبيا بالقول: "البترون
، كما عُرفت بسلميتها وحضارتها، تثبت اليوم مجددًا عطشها للديموقراطية وممارستها بأرقى أشكالها. هذه الانتخابات دليل إضافي على أن القطاع العام، حين تُتاح له الفرصة، قادر على إنجاز الاستحقاقات بجدارة ومسؤولية".