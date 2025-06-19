انتخاب روجيه يزبك رئيسًا لاتحاد بلديات البترون وريما فرح نائبة له

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انتخب رؤساء وممثلو بلديات رئيسًا جديدًا لاتحاد بلديات ونائبة له، خلال جلسة عقدت في مكتب قائمقام روجيه ، الذي أشرف شخصيًا على العملية بدعوة منه، وبتوجيهات مباشرة من والبلديات، وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.وأسفرت الانتخابات عن فوز رئيس بلدية كور روجيه برئاسة الاتحاد، وممثلة بلدية كفرحلدا ريما فرح بمنصب ، في أجواء وُصفت بالودية والحضارية، عكست البلديات بروح الديموقراطية.وفي تصريح له بعد انتهاء العملية، أكد القائمقام طوبيا لـ"الوكالة " أن الانتخابات جرت بشفافية وحياد، وقال: "ما شهدناه اليوم يترجم رغبة الناس في ممارسة الديموقراطية، ويعكس مستوى نضج القائمين على البلديات والتزامهم بمبدأ التنمية المحلية، التي يشكّل أداة تنفيذية أساسية لها".وأضاف: "نهنئ الرئيس الجديد روجيه يزبك ونائبته ريما فرح، ونشكر الرئيس السابق مرسيلينو الحرك على 9 التعاون المثمر، كما نذكر بإيجابية تجربة الرئيس الأسبق الفغالي، الذين خدموا جميعًا الاتحاد بحب وإخلاص".وختم طوبيا بالقول: " ، كما عُرفت بسلميتها وحضارتها، تثبت اليوم مجددًا عطشها للديموقراطية وممارستها بأرقى أشكالها. هذه الانتخابات دليل إضافي على أن القطاع العام، حين تُتاح له الفرصة، قادر على إنجاز الاستحقاقات بجدارة ومسؤولية".