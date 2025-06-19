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لبنان

الرئيس عون: خدمة المواطنين واجب على المسؤولين

Lebanon 24
19-06-2025 | 10:08
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم وفد جمعية أندية الليونز الدولية لمنطقة 351 – لبنان، الأردن، فلسطين، برئاسة الحاكم جوزف أبو خليل.
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واطلع الوفد الرئيس عون على نشاطات الجمعية وأهدافها، بالإضافة إلى التحضيرات للاحتفال باليوبيل الماسي للجمعية في المنطقة بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها، واستمرار مسيرتها الخدمية.

وألقى أبو خليل كلمة أكد فيها أن الزيارة ليست بروتوكولية فقط، بل تعكس العلاقة التاريخية الراسخة بين أندية الليونز ورئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن فخامة الرئيس هو الرئيس الفخري لأندية الليونز في لبنان، وهو تقليد يشكل شرفاً ومسؤولية في خدمة الوطن والمجتمع. وشكر أبو خليل الرئيس عون على رعايته مؤتمر "كل العرب" الذي عقد مؤخراً في بيروت، معتبراً أن هذه الرعاية أضفت على المؤتمر بُعداً رسمياً ووطنياً يفخر به أعضاء الجمعية.

وأضاف أبو خليل أن خدمة الإنسان هي أسمى تعبير عن الولاء للوطن، وأن نشاطات الجمعية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية تمثل امتداداً لرسالتها تحت شعار "نحن نخدم". وأكد حرص الجمعية على متابعة عملها بروح الشراكة والتعاون، مشيراً إلى أن جمعية أندية الليونز تعني "الحرية والذكاء وسلامة الأوطان". وعبّر عن إيمانه بقيادة الرئيس عون التي تمثل ضمانة لبقاء لبنان وطنًا صامدًا رغم التحديات، مع التزام الجمعية بالوفاء لقضية الإنسان ودعم الوحدة الوطنية والنهوض بالمجتمع على أسس الكفاءة والعدالة والكرامة. وختم كلمته بتوجيه التحية للرئيس عون وحركة الليونز ولبنان.

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، معرباً عن شكره على الدعم الذي تقدمه الجمعية للإنسان اللبناني وللنهوض بالوطن. وأشار إلى ضرورة أن يخدم المسؤولون المواطنين، مؤكداً على المفهوم الذي طرحه خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، بأن المسؤولين يجب أن يعملوا من أجل المواطنين لا العكس. كما أشاد بالجهود التي تبذلها الجمعية على مختلف الأراضي اللبنانية لمساعدة الناس على تخطي الصعوبات في هذه الظروف العصيبة، معتبراً أن ذلك يشكل دعماً ومواكبة لجهود الدولة التي بدأت بالفعل.
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