لقاء بين رسامني ووفد نقابة الوكلاء البحريين لتعزيز التعاون المشترك

Advertisement

اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل اليوم مع وفد من نقابة الوكلاء البحريين في ، برئاسة النقيب ، حيث جرى بحث المستجدات المرتبطة بالعمل المرفئي، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين النقابة والوزارة لتطوير القطاع ودعم استمراريته.