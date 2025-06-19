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لبنان

لقاء بين رسامني ووفد نقابة الوكلاء البحريين لتعزيز التعاون المشترك

Lebanon 24
19-06-2025 | 10:50
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اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اليوم مع وفد من نقابة الوكلاء البحريين في لبنان، برئاسة النقيب مروان اليمن، حيث جرى بحث المستجدات المرتبطة بالعمل المرفئي، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين النقابة والوزارة لتطوير القطاع ودعم استمراريته.
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