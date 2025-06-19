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لبنان

اللواء شقير التقى لاكروا وبحث تمديد ولاية اليونيفيل

Lebanon 24
19-06-2025 | 10:52
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا والوفد المرافق بحضور قائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان اللواء آرولدو لاثارو، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان ومهام قوات اليونيفل والتمديد لها لولاية جديدة.
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كما إستقبل اللواء شقيرمديرة شؤون الأنروا في لبنان DOROTHEE KLAUS، وتمَّ البحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتطورات الحاصلة في المنطقة.
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