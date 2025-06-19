اللواء شقير التقى لاكروا وبحث تمديد ولاية اليونيفيل

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استقبل العام اللواء في مكتبه، وكيل لعمليات السلام والوفد المرافق بحضور قائد قوات اليونيفيل العاملة في اللواء آرولدو ، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في ومهام قوات اليونيفل والتمديد لها لولاية جديدة.كما إستقبل اللواء شقيرمديرة شؤون الأنروا في لبنان DOROTHEE KLAUS، وتمَّ البحث في أوضاع اللاجئين في لبنان والتطورات الحاصلة في المنطقة.