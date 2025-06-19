بشأن برنامج الإعلامي وليد عبود.. توضيح من إدارة تلفزيون لبنان وهذه تفاصيله

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أصدرت إدارة تلفزيون بيانًا توضيحيًا، أكدت فيه أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما ورد في برنامج الإعلامي "يا أبيض يا أسود" يعود إلى بث على شاشة هلا أرابيا وليس على شاشة تلفزيون لبنان.وأوضحت الإدارة أن المقدمة المشار إليها لم تُعرض ضمن برنامج "مع وليد عبود" الذي يبث عبر تلفزيون لبنان بل في برنامج آخر على قناة مختلفة.وأكدت أن لا قرار بوقف أي برنامج من برامج الشاشة الرسمية بما في ذلك برنامج وليد عبود وأن التوقف المؤقت في عرض البرامج هذا الأسبوع جاء نتيجة مستلزمات البث المباشر لتطورات الحرب بين وإيران وتم ذلك بالتنسيق مع الزميل عبود كما صرّح بنفسهوشددت إدارة تلفزيون لبنان على أن القناة تلتزم بالخطاب الوطني الجامع في نشراتها وبرامجها وتحرص على تقديم صورة لبنان الموحد والغني بتنوعهوختمت بدعوة الجميع إلى توخي الدقة والموضوعية والتأكد من صحة الأخبار المتداولة وعدم الانجرار خلف المعلومات المضللة والمجتزأة مؤكدة التمسك بحرية الرأي والتعبير التي شدد عليها الدكتور خلال تواصله مع الإدارة.