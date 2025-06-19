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لبنان

بشأن برنامج الإعلامي وليد عبود.. توضيح من إدارة تلفزيون لبنان وهذه تفاصيله

Lebanon 24
19-06-2025 | 10:58
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أصدرت إدارة تلفزيون لبنان بيانًا توضيحيًا، أكدت فيه أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما ورد في برنامج الإعلامي وليد عبود "يا أبيض يا أسود" يعود إلى بث على شاشة هلا أرابيا وليس على شاشة تلفزيون لبنان.
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وأوضحت الإدارة أن المقدمة المشار إليها لم تُعرض ضمن برنامج "مع وليد عبود" الذي يبث عبر تلفزيون لبنان بل في برنامج آخر على قناة مختلفة.

وأكدت أن لا قرار بوقف أي برنامج من برامج الشاشة الرسمية بما في ذلك برنامج وليد عبود وأن التوقف المؤقت في عرض البرامج هذا الأسبوع جاء نتيجة مستلزمات البث المباشر لتطورات الحرب بين إسرائيل وإيران وتم ذلك بالتنسيق مع الزميل عبود كما صرّح بنفسه

وشددت إدارة تلفزيون لبنان على أن القناة تلتزم بالخطاب الوطني الجامع في نشراتها وبرامجها وتحرص على تقديم صورة لبنان الموحد والغني بتنوعه

وختمت بدعوة الجميع إلى توخي الدقة والموضوعية والتأكد من صحة الأخبار المتداولة وعدم الانجرار خلف المعلومات المضللة والمجتزأة مؤكدة التمسك بحرية الرأي والتعبير التي شدد عليها وزير الإعلام الدكتور بول مرقص خلال تواصله مع الإدارة.
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