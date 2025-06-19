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لبنان

قيادة الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في عيناتا – بنت جبيل

Lebanon 24
19-06-2025 | 11:01
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 19/6/2025، ما بين السادسة والثامنة مساء، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيناتا – بنت جبيل.
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