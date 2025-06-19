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لبنان

لقاء بين مطر وكرامي ناقش الواقع التربوي والجامعي في لبنان وطرابلس

Lebanon 24
19-06-2025 | 11:32
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زار النائب إيهاب مطر وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، بحضور وفد من جامعة طرابلس.
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وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى عدد من القضايا التربوية، لا سيما تلك المتعلقة بمدارس طرابلس وجامعاتها ومعاهدها، إضافة إلى مسائل جامعية ذات صلة بجامعة طرابلس.

وأشار مطر إلى أنه "لمس حرصا كبيرا لدى الوزيرة كرامي على الاهتمام بالواقع التربوي في طرابلس ومدارسها". (الوكالة الوطنية)
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