لقاء بين مطر وكرامي ناقش الواقع التربوي والجامعي في لبنان وطرابلس

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زار النائب وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، بحضور وفد من .وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى عدد من التربوية، لا سيما تلك المتعلقة بمدارس وجامعاتها ومعاهدها، إضافة إلى مسائل جامعية ذات صلة بجامعة طرابلس.وأشار مطر إلى أنه "لمس حرصا كبيرا لدى كرامي على الاهتمام بالواقع في طرابلس ومدارسها". (الوكالة الوطنية)