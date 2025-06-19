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لبنان
عن انتخاب رئيس ونائب اتحاد بلديات البحيرة.. "المستقبل" يُعلق!
Lebanon 24
19-06-2025
|
11:38
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صدر عن "
تيار
المستقبل
" في
البقاع الغربي
وراشيا البيان الآتي:
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تابع "تيار المستقبل" في
البقاع
الغربي
وراشيا ما حصل في عملية انتخاب رئيس
اتحاد بلديات البحيرة
ونائبه من إصرار جهات سياسية على ضرب العرف الذي كان قائماً، وتجاوز إرادة ١٠ بلديات من أصل ١٩ بلدية يتكون منها الاتحاد.
إن "تيار المستقبل" إذ يستنكر ما حصل بشدة، يؤكد أنه تلاعب مرفوض بميزان المنطقة السياسي والطائفي والمذهبي، ويعلن أنه يقف في صف البلديات العشر ورؤسائها الذين سجلوا موقفهم بالاوراق البيضاء، وسيكون معهم في أي موقف يتخذونه اعتراضاً على ما حصل، وفي أي قرار يحفظون فيه كرامة بلداتهم وحضورها وإرادة ناخبيها.
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