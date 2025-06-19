Advertisement

لبنان

عن انتخاب رئيس ونائب اتحاد بلديات البحيرة.. "المستقبل" يُعلق!

Lebanon 24
19-06-2025 | 11:38
A-
A+
Doc-P-1378886-638859554372490047.png
Doc-P-1378886-638859554372490047.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن "تيار المستقبل" في البقاع الغربي وراشيا البيان الآتي:
Advertisement

تابع "تيار المستقبل" في البقاع الغربي وراشيا ما حصل في عملية انتخاب رئيس اتحاد بلديات البحيرة ونائبه من إصرار جهات سياسية على ضرب العرف الذي كان قائماً، وتجاوز إرادة ١٠ بلديات من أصل ١٩ بلدية يتكون منها الاتحاد.

إن "تيار المستقبل" إذ يستنكر ما حصل بشدة، يؤكد أنه تلاعب مرفوض بميزان المنطقة السياسي والطائفي والمذهبي،  ويعلن أنه يقف في صف البلديات العشر ورؤسائها الذين سجلوا موقفهم بالاوراق البيضاء، وسيكون معهم في أي موقف يتخذونه اعتراضاً على ما حصل،  وفي أي قرار يحفظون فيه كرامة بلداتهم وحضورها وإرادة ناخبيها.
مواضيع ذات صلة
اسكندر بركة رئيسا لاتحاد بلديات البحيرة
lebanon 24
19/06/2025 22:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
زيدان رئيساً لبلدية بيروت وطعن في نتائج انتخابات نائب رئيس اتحاد المتن الشمالي
lebanon 24
19/06/2025 22:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب روجيه يزبك رئيسًا لاتحاد بلديات البترون وريما فرح نائبة له
lebanon 24
19/06/2025 22:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتخاب رئيس لاتحاد بلديات قضاء جبيل ونائبا له
lebanon 24
19/06/2025 22:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:48 | 2025-06-19
14:45 | 2025-06-19
13:27 | 2025-06-19
13:10 | 2025-06-19
12:51 | 2025-06-19
12:38 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24