عن انتخاب رئيس ونائب اتحاد بلديات البحيرة.. "المستقبل" يُعلق!

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تابع "تيار المستقبل" في وراشيا ما حصل في عملية انتخاب رئيس ونائبه من إصرار جهات سياسية على ضرب العرف الذي كان قائماً، وتجاوز إرادة ١٠ بلديات من أصل ١٩ بلدية يتكون منها الاتحاد.إن "تيار المستقبل" إذ يستنكر ما حصل بشدة، يؤكد أنه تلاعب مرفوض بميزان المنطقة السياسي والطائفي والمذهبي، ويعلن أنه يقف في صف البلديات العشر ورؤسائها الذين سجلوا موقفهم بالاوراق البيضاء، وسيكون معهم في أي موقف يتخذونه اعتراضاً على ما حصل، وفي أي قرار يحفظون فيه كرامة بلداتهم وحضورها وإرادة ناخبيها.