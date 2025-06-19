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لبنان

مساءً.. هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي!

Lebanon 24
19-06-2025 | 11:44
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يشن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم قصفًا مدفعيًا يستهدف أطراف بلدة شبعا جنوب لبنان، وفقًا لما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
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