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لبنان

بعد لقائه الموفد الأميركي.. برّي "مرتاح"!

Lebanon 24
19-06-2025 | 11:50
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اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أنّ "الموفد الاميركي توماس براك ديبلوملسي محترف وملم بشؤون المنطقة ويعرف جيدا التفاصيل في لبنان وما يدور مع اسرائيل". 
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وأشار بري إلى أنّه "مرتاح جدا للقاء مع براك". 



وبحسب معلومات "النهار"، إنّ "بري وبراك طرحا جملة من الافكار بناء على طلب ترامب وشدد بري على وقف الاعتداءات الاسرائيلية". 
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