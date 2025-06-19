بعد لقائه الموفد الأميركي.. برّي "مرتاح"!

اعتبر رئيس مجلس النواب ، أنّ "الموفد الاميركي ديبلوملسي محترف وملم بشؤون المنطقة ويعرف جيدا التفاصيل في وما يدور مع اسرائيل".

Advertisement





وأشار إلى أنّه "مرتاح جدا للقاء مع ".







وبحسب معلومات "النهار"، إنّ "بري وبراك طرحا جملة من الافكار بناء على طلب وشدد وقف الاعتداءات الاسرائيلية".