الشيخ الرفاعي: نحن على ثقة بأن إيران ستنتصر

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أكد المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي في بيان، أن " ستنتصر"، وقال: "ستحفظ إيران ليس فقط هيبة وطنها، بل وجود الجميع على امتداد المنطقة".وتحدث عن "مشاركته في اللقاء التضامني الذي عقد في سفارة الجمهورية الإسلامية - ، تضامنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان ، حيث قال: جئنا من إلى مقر السفارة الإيرانية لنؤكد صلابة موقفنا الذي اتخذناه بشجاعة في دعم وتأييد الرد العظيم والمشرف، والذي نرى فيه ثأرا لما قدمته منطقتنا من تضحيات في سبيل مواجهة هذا الكيان المحتل لفلسطين. ونقول نحن لا نهابكم ولا نخاف استكباركم وليسمع العالم كله أنه إذا كان السيد دام رعبه أوقف الإسرائيلي على قدم ونصف، فإن الإمام القائد السيد علي الخامنئي دام بأسه أوقف وجيشه وشعبه العالم بأسره على قدم ونصف للإنصات لما تريده إيران وتفرضه في التوازنات الدولية، وأكد التمسك بهذا الرد لأنه لا سمح الله إذا ما انكسرت إيران انكسرت كل المنطقة وضاعت وفقدنا ما تأسس من فكر وثقافة الوحدة الإسلامية والمقاومة، ودخلت المنطقة عصر الهيمنة الصهيو – أميركية".وختم: "نحن على ثقة بأن إيران ستنتصر وستحفظ ليس فقط هيبة وطنها، بل وجودنا جميعاً على امتداد المنطقة".