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لبنان

الشيخ الرفاعي: نحن على ثقة بأن إيران ستنتصر

Lebanon 24
19-06-2025 | 12:15
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أكد المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي في بيان، أن "إيران ستنتصر"، وقال: "ستحفظ إيران ليس فقط هيبة وطنها، بل وجود الجميع على امتداد المنطقة".
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وتحدث عن "مشاركته في اللقاء التضامني الذي عقد في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية - بيروت، تضامنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، حيث قال: جئنا من عكار إلى مقر السفارة الإيرانية لنؤكد صلابة موقفنا الذي اتخذناه بشجاعة في دعم وتأييد الرد الإيراني العظيم والمشرف، والذي نرى فيه ثأرا لما قدمته منطقتنا من تضحيات في سبيل مواجهة هذا الكيان المحتل لفلسطين. ونقول نحن لا نهابكم ولا نخاف استكباركم وليسمع العالم كله أنه إذا كان السيد حسن نصرالله دام رعبه أوقف الإسرائيلي على قدم ونصف، فإن الإمام القائد السيد علي الخامنئي دام بأسه أوقف وجيشه وشعبه العالم بأسره على قدم ونصف للإنصات لما تريده إيران وتفرضه في التوازنات الدولية، وأكد التمسك بهذا الرد لأنه لا سمح الله إذا ما انكسرت إيران انكسرت كل المنطقة وضاعت فلسطين وفقدنا ما تأسس من فكر وثقافة الوحدة الإسلامية والمقاومة، ودخلت المنطقة عصر الهيمنة الصهيو – أميركية".

وختم: "نحن على ثقة بأن إيران ستنتصر وستحفظ ليس فقط هيبة وطنها، بل وجودنا جميعاً على امتداد المنطقة". 
 
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