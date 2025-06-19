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لبنان

مطالب بالتثبيت… وقفة احتجاجية أمام المجلس النيابي

Lebanon 24
19-06-2025 | 12:37
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تجمع اليوم عدد من مستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أمام المجلس النيابي، للمطالبة بحقهم في التثبيت الوظيفي بعد سنوات من الخدمة دون ضمانات وظيفية أو رواتب منتظمة.
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والتقى 3 من المستخدمين الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر، الذي استمع إلى مطالبهم ، وأبدى تفهمه لمعاناتهم، ودعاهم للتوجه إلى قاعة المجلس حيث التقى بهم النائب قاسم هاشم، الذي تبنى قضيتهم|، وطلب منهم إعادة صياغة نص مشروع قانون التثبيت وتقديمه بصيغة قانونية ليتم تبنيه وطرحه أمام المجلس النيابي بشكل رسمي.

وقام المعتصمون في الخارج باطلاع النواب والوزراء الوافدين إلى المجلس على واقعهم والمظلومية التي يعانون منها. وتلقوا وعودًا إيجابية من عدد من النواب الذين أكدوا عدالة قضيتهم، وأبدوا استعدادًا للمساعدة في دفعها قدمًا تحت قبة البرلمان.

وأكد المستخدمون إصرارهم على "متابعة تحركهم حتى تحقيق مطلبهم المحقة بالتثبيت والاعتراف بدورهم الأساسي في خدمة المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية". (الوكالة الوطنية)
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