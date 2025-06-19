مطالب بالتثبيت… وقفة احتجاجية أمام المجلس النيابي

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تجمع اليوم عدد من مستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة أمام المجلس النيابي، للمطالبة بحقهم في التثبيت الوظيفي من الخدمة دون ضمانات وظيفية أو رواتب منتظمة.والتقى 3 من المستخدمين للمجلس النيابي ، الذي استمع إلى مطالبهم ، وأبدى تفهمه لمعاناتهم، ودعاهم للتوجه إلى حيث التقى بهم ، الذي تبنى قضيتهم|، وطلب منهم إعادة صياغة نص مشروع قانون التثبيت وتقديمه بصيغة قانونية ليتم تبنيه وطرحه أمام المجلس النيابي بشكل رسمي.وقام المعتصمون في الخارج باطلاع النواب والوزراء الوافدين إلى المجلس على واقعهم والمظلومية التي يعانون منها. وتلقوا وعودًا إيجابية من عدد من النواب الذين أكدوا عدالة قضيتهم، وأبدوا استعدادًا للمساعدة في دفعها قدمًا تحت قبة .وأكد المستخدمون إصرارهم على "متابعة تحركهم حتى تحقيق مطلبهم المحقة بالتثبيت والاعتراف بدورهم الأساسي في في مختلف المناطق ". (الوكالة الوطنية)