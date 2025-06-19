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لبنان

حريق في العدوسية والدفاع المدني يعمل على اخماده

Lebanon 24
19-06-2025 | 12:51
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شب حريق كبير في مشاع بلدة العدوسية أتى على مساحات واسعة، ويعمل الدفاع المدني على اخماد النيران والحؤول دون امتدادها. (الوكالة الوطنية)
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