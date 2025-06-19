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لبنان

السفارة الإيرانية في بيروت: البوصلة ما زالت تتجه نحو فلسطين

Lebanon 24
19-06-2025 | 13:10
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صدر عن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان البيان الآتي: "تداول موقع "Red TV" صوراً مفبركة لا تمتّ إلى الحقيقة ولا إلى العمل الصحفي المهني بصلة، وتمثل نموذجًا رخيصًا من اختلاق الأخبار المفبركة التي تهدف إلى الإثارة والبلبلة، بعيداً كل البعد عن قواعد وأخلاقيات الإعلام النزيه.
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نؤكد بشكل قاطع أن ما ورد في هذا الخبر من صور مختلق بالكامل، ولم يتم عرض أي مواد من النوع الذي أشار إليه التقرير، بل إن جميع المواد التي جرى عرضها تتعلق حصراً بتوثيق العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما خلّفه من خسائر في صفوف الشهداء الإيرانيين الأعزاء.

إننا نأسف أن تنحدر بعض المنصات إلى هذا المستوى من التزييف الإعلامي، مدفوعةً إما بأجندات مريبة أو بأمراض نفسية، في محاولة لزرع الفتنة وإثارة الشقاق بين أبناء الأمة الواحدة، ولضرب علاقات الأخوّة والتعاون بين شعوب المنطقة وحكوماتها.

إن هذه الحملات ليست سوى انعكاس لحالة انزعاج واضحة لدى الغرف السوداء من مشهد التضامن العربي والإسلامي الواسع مع إيران في مواجهة العدوان الغاشم، وهو تضامن يعكس وعيًا شعبيًا ورسميًا يتنامى في المنطقة، ويثبت أن البوصلة ما زالت تتجه نحو فلسطين ومقاومة الاحتلال.

ندعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، والامتناع عن ترويج الافتراءات والأكاذيب التي لا تخدم إلا أعداء الأمة وأهدافهم المشبوهة.

كما تحتفظ السفارة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على الموقع المذكور، في حال عدم التراجع عن هذه المزاعم الكاذبة وتقديم اعتذار رسمي صريح عنها".
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