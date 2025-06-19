السفارة الإيرانية في بيروت: البوصلة ما زالت تتجه نحو فلسطين

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صدر عن سفارة الجمهورية الإسلامية في البيان الآتي: "تداول موقع "Red TV" صوراً مفبركة لا تمتّ إلى الحقيقة ولا إلى العمل الصحفي المهني بصلة، وتمثل نموذجًا رخيصًا من اختلاق الأخبار المفبركة التي تهدف إلى الإثارة والبلبلة، بعيداً كل البعد عن قواعد وأخلاقيات الإعلام النزيه.نؤكد بشكل قاطع أن ما ورد في هذا الخبر من صور مختلق بالكامل، ولم يتم عرض أي مواد من النوع الذي أشار إليه التقرير، بل إن جميع المواد التي جرى عرضها تتعلق حصراً بتوثيق العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما خلّفه من خسائر في صفوف الإيرانيين الأعزاء.إننا نأسف أن تنحدر بعض المنصات إلى هذا المستوى من التزييف الإعلامي، مدفوعةً إما بأجندات مريبة أو بأمراض نفسية، في محاولة لزرع الفتنة وإثارة الشقاق بين أبناء الأمة الواحدة، ولضرب علاقات الأخوّة والتعاون بين شعوب المنطقة وحكوماتها.إن هذه الحملات ليست سوى انعكاس لحالة انزعاج واضحة لدى الغرف السوداء من مشهد التضامن العربي والإسلامي الواسع مع في مواجهة العدوان الغاشم، وهو تضامن يعكس وعيًا شعبيًا ورسميًا يتنامى في المنطقة، ويثبت أن البوصلة ما زالت تتجه نحو ومقاومة .ندعو إلى تحري الدقة والمصداقية، والامتناع عن ترويج الافتراءات والأكاذيب التي لا تخدم إلا أعداء الأمة وأهدافهم المشبوهة.كما تحتفظ السفارة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على الموقع المذكور، في حال عدم هذه المزاعم الكاذبة وتقديم اعتذار رسمي صريح عنها".