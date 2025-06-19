Advertisement

لبنان

اجتماع تنسيقي في مديرية الدفاع المدني لإطلاق مشروع نظام إلكتروني متطور

Lebanon 24
19-06-2025 | 13:27
A-
A+
Doc-P-1378955-638859617822496281.png
Doc-P-1378955-638859617822496281.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد في مكتب المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، اجتماع تنسيقي ضمّ كلاً من رئيس وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء، السيد زاهي شاهين، والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية بالتكليف، الدكتور شادي عبد الله، وضابط الارتباط الفرنسي المنتدب من السفارة الفرنسية لدى المديرية العامة للدفاع المدني Lieutenant-Colonel Armand Morand.
Advertisement

وتمحور الاجتماع، بحسب بيان للمديرية العامة للدفاع المدني، حول "التنسيق لوضع خطة عمل مشتركة لإطلاق مشروع إنشاء نظام إلكتروني (Application) مخصّص لإدارة المهمات العملانية في غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني، بما يهدف إلى تطوير آليات إدارة العمليات وتعزيز فعالية التنسيق بين الفرق ووسائط التدخّل في مختلف المهمات الميدانية.

وقد تخلل اللقاء جولة ميدانية في غرفة العمليات، اطّلع خلالها المشاركون على البنية التقنية واللوجستية الحالية، وبحثوا في سبل تحسينها في ضوء الإمكانات المتاحة والاحتياجات العملانية، تمهيدًا لوضع خارطة طريق تنفيذية لهذا المشروع الحيوي.

يُشار إلى أن هذا المشروع يُنفّذ بالشراكة مع الدولة الفرنسية التي تساهم بجزء أساسي من مكوّناته، وبالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية ووحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة الحكومة، في إطار الجهود المبذولة لتحديث البنية التكنولوجية للدفاع المدني وتعزيز الجهوزية في الاستجابة للطوارئ".

كما استقبل العميد فرح في وقتٍ سابق الشيخ محمد المغربي، رئيس جمعية "الرفد والعطاء" الدكتور علي فرحات، رئيس بلدية خربة روحا مروان هاجر، حيث تم التداول في سبل تعزيز قدرات مركز الدفاع المدني في البلدة، وتسليم تجهيزات مقدّمة من الجمعية والبلدية بهدف إعادة تفعيل المركز وتطوير خدماته في قضاء راشيا. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
اجتماع تنسيقي برعاية الجيش لضمان توزيع عادل لمياه نبع اللبوة
lebanon 24
19/06/2025 22:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل مدير عملياته في غارة إسرائيلية على النصيرات
lebanon 24
19/06/2025 22:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: عرضنا على إيران مشاريع لإنشاء نظام دفاع جوي لكنها لم تبد اهتماماً كبيراً بذلك
lebanon 24
19/06/2025 22:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة تطلق مشروع تعزيز نظام الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية
lebanon 24
19/06/2025 22:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:48 | 2025-06-19
14:45 | 2025-06-19
13:10 | 2025-06-19
12:51 | 2025-06-19
12:38 | 2025-06-19
12:37 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24