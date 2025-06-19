تعميم داخلي لقيادة الجيش.. وامتعاض من العناصر

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عممت اليوم على جميع العناصر في الجيش بضرورة اقفال كل حساباتهم على لا سيما على تطبيق "تيك توك"، والعودة الى التعاميم التي كان يعمل بها سابقا في هذا المجال.هذا التعميم أثار الامتعاض لدى الكثير من العسكريين الذين كانوا يعتمدون على بعض الانشطة التي يقومون بها على موقع "تيك توك"والتي تعود عليهم ببعض الاموال "الفريش" التي تساعدهم على تحمل اعباء المعيشة الصعبة خصوصاً وان رواتب العسكريين لم تشهد اي تحسن يذكر منذ بدء الازمة ما دفع العسكريين الى العمل خارج المؤسسة العسكرية لتحسين أوضاعهم.