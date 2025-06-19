الشيخ قاسم: حزب الله لن يكون على الحياد

Advertisement

أكد نائب لحزب الله، الشيخ ، في بيان، أنّ العدوان الأميركي على الجمهورية الإسلامية هو “عدوان على كل شعوب المنطقة وأحرار العالم”، مشدّدًا على أنّ لن يكون على الحياد، بل “في خندق واحد مع وقيادتها وشعبها”.وقال إن إيران تمثّل “نموذجًا إنسانيًا رائدًا لأحرار العالم”، مشيرًا إلى أنها تتعرض لحصار وعدوان مستمر منذ أكثر من 46 عامًا بسبب دعمها للمقاومة وفلسطين، وتحقيقها نهضة سياسية واقتصادية وعلمية بالاعتماد على قواها الذاتية.ورأى قاسم أن حجة أميركا وإسرائيل في استهداف إيران بسبب برنامجها السلمي “واهية”، مؤكدًا أن إيران لا تسعى سوى إلى التقدم وخدمة شعبها.واعتبر أن تهديدات الرئيس الأميركي على الإمام الخامنئي تمثّل تصعيدًا خطيرًا، داعيًا جميع الأحرار والمستضعفين إلى رفع الصوت عاليًا والوقوف صفًا واحدًا إلى جانب الجمهورية الإسلامية.وختم قائلًا: “نحن إلى جانب إيران، ومعها بكل أشكال الدعم، ولن نسمح لهذا الطغيان أن يمرّ دون مواجهة. هذا شعب لا يُهزم، وقد أثبتت التجارب صلابته وثباته في وجه كل التحديات”.