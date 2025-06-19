الصدّي يكشف عن "مُفاجأة" في وزارة الطاقة!

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وأوضح الصدّي في حديث عبر الـ " "، أنّ "نسبة الهدر في الوزارة 40 في المئة 10 في المئة في خانة الهدر التقني و30 في المئة هي تعدّيات وهناك مناطق "ثلاث أرباع الكهرباء فيها مسروقة".وأشار إلى أنّ "أرقام التعديات في كلّ منطقة موجودة لدينا وطلبت تشكيل غرفة عمليّات تضمّ ممثلين من الجيش وقوى الأمن وأعضاء في " " لدرس خطّة لإزالة التعديات".اضاف:"الأموال التي صُرفت على بواخر الكهرباء كان يُمكن أن تشتري البواخر ولا أريد تصفية حسابات سياسية ولكن لماذا لم يتمّ إنشاء أيّ معمل؟ ولماذا لدينا 4 سدود "لا معلقة ولا مطلقة"؟".