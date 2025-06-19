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لبنان

الصدّي يكشف عن "مُفاجأة" في وزارة الطاقة!

Lebanon 24
19-06-2025 | 15:56
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أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، مساء اليوم، أنّ "المفاجأة في وزارة الطاقة كانت بالإمكانيّات البشريّة فنسبة الشغور فيها تصل إلى الـ85 في المئة وهدفي هو إعادة القطاع إلى سكّته". 
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وأوضح الصدّي في حديث عبر الـ "mtv"، أنّ "نسبة الهدر في الوزارة 40 في المئة 10 في المئة في خانة الهدر التقني و30 في المئة هي تعدّيات وهناك مناطق "ثلاث أرباع الكهرباء فيها مسروقة".


وأشار إلى أنّ "أرقام التعديات في كلّ منطقة موجودة لدينا وطلبت تشكيل غرفة عمليّات تضمّ ممثلين من الجيش وقوى الأمن وأعضاء في "كهرباء لبنان" لدرس خطّة لإزالة التعديات". 


اضاف:"الأموال التي صُرفت على بواخر الكهرباء كان يُمكن أن تشتري البواخر ولا أريد تصفية حسابات سياسية ولكن لماذا لم يتمّ إنشاء أيّ معمل؟ ولماذا لدينا 4 سدود "لا معلقة ولا مطلقة"؟".
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