في طرابلس... هذا ما نفّذته قوى الأمن (صورة)

Advertisement

الخطوة شملت تدقيقاً بالهويات وتفتيشاً للسيارات إضافة إلى ملاحقة مطلوبين ضمن خطة أمنية تهدف إلى ضبط الوضع الأمني وتعزيز حضور الدولة.ولاقت هذه التدابير ترحيباً من الأهالي الذين دعوا إلى مواصلة هذه الجهود لحماية المدينة من أي خلل أمني.