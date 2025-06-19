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لبنان

في طرابلس... هذا ما نفّذته قوى الأمن (صورة)

Lebanon 24
19-06-2025 | 16:41
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نفذت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءات أمنية في منطقة أبي سمراء - طرابلس مساء اليوم، تمثلت في دوريات راجلة وحواجز ثابتة بهدف حفظ الأمن والاستقرار، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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الخطوة شملت تدقيقاً بالهويات وتفتيشاً للسيارات إضافة إلى ملاحقة مطلوبين ضمن خطة أمنية تهدف إلى ضبط الوضع الأمني وتعزيز حضور الدولة.

ولاقت هذه التدابير ترحيباً من الأهالي الذين دعوا إلى مواصلة هذه الجهود لحماية المدينة من أي خلل أمني.
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