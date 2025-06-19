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لبنان

إتصالات لاحتواء الأزمة

Lebanon 24
19-06-2025 | 18:38
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جرت اتصالات لعدم العودة الى الشارع، وترك المجرى التشريعي يأخذ طريقه لتوفير الأموال لمنحة العسكرييِّن في الخدمة والتقاعد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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