Advertisement

لبنان

مفوضية اللاجئين تدعم خطة اعادة النازحين السوريين

Lebanon 24
19-06-2025 | 22:12
A-
A+
Doc-P-1379112-638859934342834339.png
Doc-P-1379112-638859934342834339.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حضر ملف عودة النازحين السوريين في لبنان خلال محادثات المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، مع الرئيسين عون وسلام، بحضور المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان عمران ريزا، وممثل المفوضية ايفو فريجسن.
Advertisement

وكشف غراندي ان المفوضية باتت تقدم مساعدات مالية مباشرة للعائلات السورية العائدة الى سوريا.

وتمسك لبنان بعودة النازحين بعد زوال الاسباب التي ادت الى نزوحهم.

وفي السراي الحكومي، اطلع غراندي على خطة عودة النازحين التي اقرتها الحكومة، وبحث مع الرئيس سلام بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري الهجرة غير الشرعية الى لبنان.

وكشف متري عن الحوافز المقدمة من الجهات المانحة للسفر وتسهيل اعادة الاندماج في سوريا، مطالبا المفوضية بالعمل مع لبنان لبدء المرحلة من العودة الكريمة للسوريين مطلع الشهر المقبل.

وكتبت" نداء الوطن":فيما ينتظر ملف النزوح السوري الذي تحول بدوره إلى عبء ثقيل على الدولة اللبنانية، بوادر أمل لحلحلته من خلال الخطة التي أقرتها الحكومة اللبنانية، تؤكد مصادر متابعة أنّ المجتمع الدولي والمفوضية العليا بدأت تتجاوب مع الجهود اللبنانية لحلّ ملف اللاجئين السوريين وستتعاون لتنفيذ الخطة التي وضعتها الحكومة لإعادتهم وهذا ما أكده المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال جولته أمس على المسؤولين اللبنانيين.

وفي السياق، دعا وزير الخارجية يوسف رجّي خلال لقائه غراندي، مفوضية اللاجئين إلى القيام بكل ما هو ممكن لإعادة النازحين ومساعدتهم في بلدهم بعدما باتت الظروف في سوريا مؤاتية.
وكتبت" النهار":اجرى المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، جولة محادثات مع الرؤساء ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، تركزت على الخطة التي أقرتها الحكومة لاعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.   

وأشاد غراندي  بالخطة "التي أشار إليها نائب رئيس الوزراء، لاعتمادها سياسةً بشأن عودة اللاجئين، والتي أؤكد أن منظمتي، مفوضية اللاجئين، ستدعمها بكل قوتنا". وقال: "يسعدني جدًا أننا، مع هذه الحكومة، بدأنا نقاشًا بنّاءً حول كيفية ترجمة هذه السياسة إلى عملية تسمح للعديد من اللاجئين، قدر الإمكان، كما قال نائب رئيس الوزراء، بالعودة إلى سوريا. ولا يسعني إلا أن أقول لكم، إننا موجودون هنا، كما تعلمون جميعًا، منذ زمن طويل، ليس هنا فحسب بل في المنطقة بأسرها"، ولفت إلى أن" العديد من اللاجئين يرغبون بالعودة، ولكن، كما تعلمون، هناك تحديات كثيرة، أوّلها كيفية مساعدتهم على العودة فعليّاً، ثم مساعدتهم في ديارهم في سوريا. وهذا هو هدف مهمتي. وكما تعلمون، غدًا، 20 حزيران، هو يوم رمزي للغاية لمنظمتي، ونطلق عليه تسمية يوم اللاجئ العالمي واخترتُ أن أكون في سوريا في هذا اليوم التي شهدت أكبر أزمة لجوء في العالم. والآن لدينا الإمكانية لإنهاء نزوح الملايين بعودتهم إلى ديارهم".
 
مواضيع ذات صلة
رجّي: على مفوضية اللاجئين القيام بكل ما هو ممكن لإعادة النازحين
lebanon 24
20/06/2025 08:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
انقسام داخلي حيال قرار مفوضية اللاجئين وقف الدعم الصحي للسوريين
lebanon 24
20/06/2025 08:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون للمفوض السامي لغراندي: لبنان متمسك بعودة النازحين السوريين
lebanon 24
20/06/2025 08:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: لإنجاز خطة عودة النازحين السوريين وتنفيذها سريعا
lebanon 24
20/06/2025 08:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2025-06-20
01:00 | 2025-06-20
23:12 | 2025-06-19
23:00 | 2025-06-19
22:36 | 2025-06-19
22:34 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24