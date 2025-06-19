ملف حصرية السلاح في استراحة قسرية وليس مجمَّداً

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وقد يعتبر البعض انه لا يجوز ربط تنفيذ القرار بهذه التطورات، انما الوقائع على الأرض تشير الى ان الاتصالات لن تكون بالزخم الذي كانت عليه قبل قيام التطورات الأخيرة.لا تعليق ولا تأجيل مطوَّل في بحث هذا الملف .. هكذا تبادر مصادر سياسية مطلعة الى القول لـ«اللواء»، لافتة الى انه لا بد من مقاربة موضوعية فالحديث اليوم في مكان آخر وبالتالي عندما يحين الوقت ستعود الأمور الى ما كانت عليه مع ان الاتصالات لن تجمد، بل إن الامور ستأخذ مداها من اجل ضمان العملية وهو ما أُبلغ الى المبعوث الأميركي الخاص الذي استفسر عن التعاطي والافق المرسوم لملف تسليم السلاح دون استخدام عبارات تحذيرية او حتى التلويح بمهلة زمنية يفترض الالتزام بها او السير بها.وتعتبر هذه المصادر ان لم يذكر موعداً في موضوع السلاح،وكان على انتقاء عبارات عن دور ومهماته في الجنوب والتعاون بينه وبين قوات اليونيفيل، كما في قيامه بتفكيك منشآت الأسلحة بنسبة ٨٥ في المئة،وأن ما يعيق تحرك الجيش هو استمرار اسرائيل في احتلال النقاط الخمس حيث لا تمثل مواقع استراتيجية، مشيرة الى ان باراك الذي تسلم مؤقتا مهمة المبعوث الأميركي في مكان مورغان اورتاغوس نقل موقفا واضحا بأهمية مساعدة لبنان وجيشه ودعم استقراره من دون اللجوء الى السقف المرتفع في الحديث حتى انه اكد عودته بعد اسابيع الى وزيارة منطقة التي ينحدر منها.الى ذلك، ترى المصادر نفسها ان المسؤول الأميركي لم يُخفِ هاجس إمكانية مشاركة حزب لله في الصراع الدائر بين اسرائيل وإيران، انما لم يتوقف عنده كثيرا خصوصا ان هناك معلومات تؤكد بشكل قاطع ان لا مشاركة للحزب في الحرب.لكن هل من تعهد ما من الحزب؟ المسألة وفق المصادر تتصل بأن الحزب يدرك جيدا التكلفة الباهظة لذلك عليه وعلى لبنان فضلا عن ان فكرة الإسناد ستنقلب عليه، وبالتالي قد يتم الاكتفاء بإصدار بيانات الاستنكار ولو اضطر لذلك اكثر من مرة، لكن المصادر نفسها تتخوف من لجوء الى استخدام الحزب للقيام بعمليات ضد مصالح أميركية وعندها يتبدل المشهد بأكمله.